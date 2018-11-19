Департамент транспорта Самары возглавил выходец из РЖД

СЕГОДНЯ 12:12 2018-11-19T12:15:20+03:00

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В мэрии Самары произошли еще одни кадровые изменения. Сменился руководитель департамента транспорта. Вместо Юрия Тапилина пост главы ведомства занял Сергей Маркин, который до недавнего времени работал заместителем начальника департамента безопасности в ОАО «РЖД». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

К исполнению своих новых обязанностей Сергей Маркин приступит сегодня, 19 ноября. Глава Самары Елена Лапушкина уже представила нового руководителя департамента коллективу. Она отметила, что в ближайшее время транспортную отрасль города ждут существенные изменения.

- Нам предстоит проделать большую работу по изменению транспортной системы города. Мы больше не можем ограничиваться лишь перебросом автобусов с одного маршрута на другой. Необходимо возобновить работу общественного совета при департаменте транспорта, на который будут выноситься самые актуальные вопросы. Готовьте предложения по организации этой работы, - сказала Елена Лапушкина.

Напомним, что сегодня стало известно о смене руководителя и в департаменте городского хозяйства и экологии. Теперь ведомство будет возглавлять Олег Ивахин.