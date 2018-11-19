В Самарской области обнаружен труп голой женщины со зверскими ранениями

СЕГОДНЯ 12:39 2018-11-19T12:40:26+03:00

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Примерно в 3-30 ночи 16 ноября в квартире дома на улице Школьной поселка Торшиловский был обнаружен обнаженный труп женщины. В области половых органов у нее были обнаружены следы крови.

- Личность женщины установлена - 36-летняя жительница поселка Глушицкий, при жизни злоупотреблявшая спиртным. В квартире помимо нее находились еще несколько человек. По всей видимости, между ними произошел конфликт, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Прибывшие на место стражи порядка опросили 63-летнего хозяина жилплощади и других возможных свидетелей происшествия. В результате силовики задержали двух жителей поселка - 46-летнего мужчину, судимого за убийство, и 59-летнего местного жителя.

Обстоятельства происшествия правоохранители продолжают выяснять. С места трагедии изъяты рюмки, пластиковые бутылки и нож. По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.