Россельхозбанк запустил новый продукт для фермеров из крестьянских кооперативов

СЕГОДНЯ 16:38 2018-11-20T16:40:44+03:00

Заемные средства на сумму до 5 млн рублей можно получить по льготной ставке 4,5% годовых

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АО «Россельхозбанк» представил кредитный продукт на проведение сезонных работ для членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

В России на долю фермеров приходится значительный объем сельхозпроизводства. Банк разработал специальный продукт для фермеров-членов АККОР. Он значительно упрощает процедуру оформления кредита и сокращает сроки рассмотрения заявки.

По условиям кредитного продукта клиенты могут получить заемные средства на сумму до 5 млн рублей по льготной ставке 4,5% годовых. Кредит оформляется по ходатайству АККОР с предоставлением минимального пакета документов. Банк ввел для глав крестьянско-фермерских хзяйств ускоренную процедуру одобрения кредита и упростил систему финансовой отчетности.

Также Россельхозбанк предлагаетрозничный кредит на любые цели на срок до 3 лет, сумма кредита – до 1 млн рублей. Процентная ставка от 14,9% годовых в зависимости от срока кредита.

Воспользоваться специальным предложением Россельхозбанка могут в десяти регионах страны: Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ульяновской, Волгоградской, Оренбургской, Орловской, Челябинской, Курганской и Омской областей.