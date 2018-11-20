Россельхозбанк запустил новый продукт для фермеров из крестьянских кооперативов
АО «Россельхозбанк» представил кредитный продукт на проведение сезонных работ для членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).
В России на долю фермеров приходится значительный объем сельхозпроизводства. Банк разработал специальный продукт для фермеров-членов АККОР. Он значительно упрощает процедуру оформления кредита и сокращает сроки рассмотрения заявки.
По условиям кредитного продукта клиенты могут получить заемные средства на сумму до 5 млн рублей по льготной ставке 4,5% годовых. Кредит оформляется по ходатайству АККОР с предоставлением минимального пакета документов. Банк ввел для глав крестьянско-фермерских хзяйств ускоренную процедуру одобрения кредита и упростил систему финансовой отчетности.
Также Россельхозбанк предлагаетрозничный кредит на любые цели на срок до 3 лет, сумма кредита – до 1 млн рублей. Процентная ставка от 14,9% годовых в зависимости от срока кредита.
Воспользоваться специальным предложением Россельхозбанка могут в десяти регионах страны: Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ульяновской, Волгоградской, Оренбургской, Орловской, Челябинской, Курганской и Омской областей.