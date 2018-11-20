2018-11-20T16:40:44+03:00
Экономика

Россельхозбанк запустил новый продукт для фермеров из крестьянских кооперативов

Заемные средства на сумму до 5 млн рублей можно получить по льготной ставке 4,5% годовых
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

АО «Россельхозбанк» представил кредитный продукт на проведение сезонных работ для членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

В России на долю фермеров приходится значительный объем сельхозпроизводства. Банк разработал специальный продукт для фермеров-членов АККОР. Он значительно упрощает процедуру оформления кредита и сокращает сроки рассмотрения заявки.

По условиям кредитного продукта клиенты могут получить заемные средства на сумму до 5 млн рублей по льготной ставке 4,5% годовых. Кредит оформляется по ходатайству АККОР с предоставлением минимального пакета документов. Банк ввел для глав крестьянско-фермерских хзяйств ускоренную процедуру одобрения кредита и упростил систему финансовой отчетности.

Также Россельхозбанк предлагаетрозничный кредит на любые цели на срок до 3 лет, сумма кредита – до 1 млн рублей. Процентная ставка от 14,9% годовых в зависимости от срока кредита.

Воспользоваться специальным предложением Россельхозбанка могут в десяти регионах страны: Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ульяновской, Волгоградской, Оренбургской, Орловской, Челябинской, Курганской и Омской областей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Улицу Ленинградскую подготовят к Новому году: гирлянды будут с таймером, а елочные игрушки из пластика
Выехала на "встречку": в Самарской области в ДТП пострадали двое детей
В Самаре скорректировали работу автобусов № 47 и 66
Жителей Самары просят не возвращать билет кондукторам
В Самарской области пенсионер обгорел на пожаре в частном доме
Самарцам хотят запретить шуметь после 20:00
Карантин в самарской школе № 81, в которой отравились 15 человек, продлили до конца недели
Освещением на улице Луначарского займутся судебные приставы
Строительство Фрунзенского моста в Самаре идет с опережением графика
Помогут детям: самарские бизнесмены вновь сыграют в благотворительном спектакле
Самарские ученые помогут управлять серийным производством новых самолетов МС-21
Фасады домов около Фрунзенского моста предложили привести в порядок волонтерам «Том Сойер Феста»
Приступили к отделке: реконструкцию бывшего ресторана «Аквариум» обещают закончить до конца 2019 года
Самарский депутат пригрозил подать на Владимира Жириновского в суд за антисемитские высказывания
В Самарской области мужчина занимался онанизмом перед своей 11-летней дочерью
В Самаре мужчина показывал своей 14-летней падчерице половые органы и склонял ее к оральному сексу
Использовал плети и кнуты: самарца отправили на 13 лет в колонию за съемку порновидео с подростками
Берут анализы у учеников и педагогов: в прокуратуре рассказали о проверке самарской школы, где отравились дети
Самарцев приглашают на благотворительный концерт, посвященный Дню матери