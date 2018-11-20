Самарцев приглашают на выставку "Песок и кровь. Гойя и Пикассо"

СЕГОДНЯ 19:11 2018-11-20T19:12:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Коррида всегда вдохновляла писателей, композиторов, поэтов и художников. Исключением не стали Франсиско Гойя и Пабло Пикассо. Они в живописи и в графике запечатлели грандиозное национальное празднество Испании.

Коррида Гойи и коррида Пикассо – это два мира. Для первого важны историзм и правдивость. Для второго - символическая ценность происходящего на арене, мистическая связь главных действующих лиц.

Гойя переносит зрителя в гущу событий, заставляя стать свидетелем триумфа победы и величия поражения. Пикассо наслаждается поиском грациозности тореадоров и величественной стати быков, создавая собственный репертуар экспрессивных форм.

Увидеть это можно будет на выставки "Песок и кровь. Гойя и Пикассо"

В Самарском художественном музее с 22 ноября по 20 января. Внимание, вход платный.