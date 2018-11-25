В Самарской области нашли пропавшую месяц назад 15-летнюю девочку
Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает
Поиски длились больше месяцаФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Самарской области завершены поиски 15-летней Виктории Прохоровой. К счастью, пропавшая больше месяца назад без вести девочка вернулась домой живой и здоровой. О том, что она найдена и жива, обявили волонтеры поисковой организации «Лиза Алерт».
- Девушка приехала в родной Новокуйбышевск из Самары. Здоровью и жизни Виктории ничего сейчас не угрожает. Какой-либо преступной составляющей в ее исчезновении не наблюдается, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Самара» знакомые с ситуацией люди.
Виктория Прохорова уже обратилась в полицию и сообщила о своем возвращении. Разыскное дело прекращено.