В Самарской области нашли пропавшую месяц назад 15-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 09:51 2018-11-25T09:51:41+03:00

Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает

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В Самарской области завершены поиски 15-летней Виктории Прохоровой. К счастью, пропавшая больше месяца назад без вести девочка вернулась домой живой и здоровой. О том, что она найдена и жива, обявили волонтеры поисковой организации «Лиза Алерт».

- Девушка приехала в родной Новокуйбышевск из Самары. Здоровью и жизни Виктории ничего сейчас не угрожает. Какой-либо преступной составляющей в ее исчезновении не наблюдается, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Самара» знакомые с ситуацией люди.

Виктория Прохорова уже обратилась в полицию и сообщила о своем возвращении. Разыскное дело прекращено.