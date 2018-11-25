В Самарской области недавно вышедший из колонии обокрал своего знакомого

СЕГОДНЯ 19:35 2018-11-25T19:35:11+03:00

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На днях в Жигулевске произошла кража. 33-летний местный житель решил похитить имущество своего знакомого, когда того не было дома.

-Дверь в квартиру мужчине открыл родственник хозяина жилплощади. Злоумышленник пояснил ему, что, якобы, знакомый попросил привезти ему телефон. Мужчина впустил гостя в квартиру, а сам ушел в свою комнату, - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Попавший в дом обманом мужчина прошел в комнату потерпевшего и, похитив оттуда приставку для телевизора и ноутбук, ушел. Хозяин, вернувшись домой, обнаружил пропажу своего имущества и обратился за помощью в полицию. Заявитель оценил причиненный ему ущерб на общую сумму 4 900 рублей.

Участковый задержал подозреваемого на одной из улиц города. Он ранее уже был судим и лишь в сентябре 2018 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.

Похищенное имущество вернули владельцу. Правда, только ноутбук. Приставку задержанный уже успел продать незнакомцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.