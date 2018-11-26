В Самаре снова эвакуируют автомобили, припаркованные у филармонии

СЕГОДНЯ 07:23 2018-11-26T09:11:43+03:00

Власти уточняют, почему машины снова увозят на штрафстоянку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На это пожаловался один из местных жителей

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Парковка автомобилей возле филармонии снова оказалась в центре скандала. Там опять эвакуируют автомобили. Между тем ранее сообщалось, что власти внесут изменения, которые позволят зрителям без опасений оставлять свои машины.

- 20 ноября в филармонии проходило благотворительное представление в пользу одаренным детям. Ситуация повторилась, около 10 авто, припаркованных по улице Фрунзе, эвакуировали на штрафстоянку. Повторюсь, мероприятие было благотворительное, - жалуется в твиттере один из местных жителей.

Представители департамента транспорта в социальной сети отреагировали и ответили, что уточнят информацию в ГИБДД.

- Знаки ограничения стоянки у здания филармонии были демонтированы. Схема ограничений по стоянке на данном участке ул.Фрунзе уже пересмотрена. Причины эвакуации в указанном случае уточняем в ГИБДД, - сообщили они.