Тольяттинец поймал на электроудочку 64 рыбы и попал под уголовное дело
Ущерб, причиненный браконьером, составил 17 тысяч рублей
Мужчине грозит серьезное наказание за незаконный вылов рыбыФото: Архив "КП"
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Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 48-летнего жителя Тольятти. Мужчина попался на незаконной ловле рыбы на электроудочку.
По данным полицейских, браконьер наловил 64 рыбы различных пород в Волге в районе села Печерское Сызранского района. Ущерб, причиненный мужчиной, составил около 17 тысяч рублей.
По данному факту в отношении тольяттинца было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов, совершенный с применением запрещенных орудий». Ему грозит крупный штраф, либо обязательные или исправительные работы, либо лишение свободы на срок до 2 лет.