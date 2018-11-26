2018-11-26T11:14:21+03:00
Происшествия

Тольяттинец поймал на электроудочку 64 рыбы и попал под уголовное дело

Ущерб, причиненный браконьером, составил 17 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчине грозит серьезное наказание за незаконный вылов рыбыМужчине грозит серьезное наказание за незаконный вылов рыбыФото: Архив "КП"
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Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 48-летнего жителя Тольятти. Мужчина попался на незаконной ловле рыбы на электроудочку.

По данным полицейских, браконьер наловил 64 рыбы различных пород в Волге в районе села Печерское Сызранского района. Ущерб, причиненный мужчиной, составил около 17 тысяч рублей.

По данному факту в отношении тольяттинца было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов, совершенный с применением запрещенных орудий». Ему грозит крупный штраф, либо обязательные или исправительные работы, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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