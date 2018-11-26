2018-11-26T16:01:22+03:00
Общество

Следователи занялись историей с ребенком в Сызрани, которого покусала собака

По факту произошедшего проводится проверка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Следователям предстоит выяснить все подробности происшествияСледователям предстоит выяснить все подробности происшествияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сызрани правоохранители начали доследственную проверку по факту нападения собаки на мальчика в возрасте около 6 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Напомним, ЧП произошло в воскресенье, 25 ноября, возле рынка на улице Лазо. На ребенка, который находился на прогулке с матерью, набросилась собака и покусала его за лицо. Мальчику даже понадобилась помощь медиков.

Следователям предстоит установить все обстоятельства и подробности данного происшествия.

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