Следователи занялись историей с ребенком в Сызрани, которого покусала собака
По факту произошедшего проводится проверка
Следователям предстоит выяснить все подробности происшествияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сызрани правоохранители начали доследственную проверку по факту нападения собаки на мальчика в возрасте около 6 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
Напомним, ЧП произошло в воскресенье, 25 ноября, возле рынка на улице Лазо. На ребенка, который находился на прогулке с матерью, набросилась собака и покусала его за лицо. Мальчику даже понадобилась помощь медиков.
Следователям предстоит установить все обстоятельства и подробности данного происшествия.