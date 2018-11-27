2018-11-27T14:10:28+03:00
Общество

Победителем конкурса проектов реконструкции Загородного парка стала команда из Москвы

За свою работу столичные архитекторы получат 500 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Союз архитекторовФото: Союз архитекторов
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В Самаре подвели итоги конкурса проектов реконструкции Загородного парка. Напомним, в нем приняли участие не только местные архитекторы, но и команды из других городов страны. В финале конкурса оказались 83 работы, но первое место и главный приз в 500 тысяч рублей достались коллективу Московского архитектурного института.

Проект-победитель "Городской лес"

Проект-победитель "Городской лес"

По задумке авторов проекта: Максима Бессонова, Егора Гайдукова, Дарьи Дулевой и Федора Торгашева, в парке стоит разместить образовательный центр, амфитеатр, музей пивоварения, беседки для медитаций, медиатеку, шахматную площадку, горнолыжную школу, а также площадки для барбекю. Все эти идеи должны учесть при реконструкции парка, правда, когда она начнется и на каките средства, пока не уточняется.

Идеи столичных архитекторов учтут при реконструкции Загородного парка

Идеи столичных архитекторов учтут при реконструкции Загородного парка

Второе место и премии по 250 тысяч рублей достались двум авторским коллективам из Москвы. А вот на третьем месте расположились работы бакалавра и магистра архитектуры СГАСУ Кирилла Скачкова, авторского коллектива из Самары и Валерии Зайцевой из города Серпухов Московской области. Им полагаются премии по 200 тысяч рублей.

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