2018-11-27T17:11:35+03:00
Происшествия

Стало известно, за что сотрудник самарской налоговой получил миллионную взятку

Незаконное вознаграждение Александру Петрову передала одна из коммерческих организаций
Анастасия ФИЛАТОВА
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Правоохранители разбираются в еще одном крупном коррупционном преступленииПравоохранители разбираются в еще одном крупном коррупционном преступленииФото: Архив "КП"
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Стали изветны подробности задержания начальника контрольного отдела управления ФНС по Самарской области Александра Петрова. Напомним, в понедельник, 26 ноября, депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что его поймали с поличным при получении взятки в 1 миллион рублей.

Как выяснилось, незаконное вознаграждение сотрудник налоговой службы получил от руководителя одной из коммерческих организаций. За эти деньги он должен был поспособствовать в уменьшении фирме суммы налоговой ответственности, а также сообщать о планируемых налоговых проверках. Как сообщил "Комсосмольской правде - Самара" собственный источник в силовых структурах, взятку подозреваемый получил через посредников - двоих жителей Самары. По данным следователей, 1 миллион рублей, 800 тысяч рублей из которых были муляжом, - это была лишь часть взятки. Первую часть в размере 1,5 миллиона рублей Алесандр Петров получил еще в мае этого года.

В настоящее время в СУ СК по Самарской области в отношении Александра Петрова возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере", а в отношении посредников по статье "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере.

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