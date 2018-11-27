2018-11-27T21:28:12+03:00
Происшествия

В Тольятти трое похитили безногого мужчину, чтобы сделать из него уличного попрошайку

Три дня назад похищенный инвалид вернулся домой
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: СУ СК России по Самарской областиФото: СУ СК России по Самарской области
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В Самарской области троих мужчин подозревают в похищении человека из Тольятти, сообщает следственный комитет России по Самарской области. Их жертвой стал безногий 39-летний мужчина. Неделю назад, 21 ноября, они похитили инвалида прямо от подъезда его дома на улице Тополиной.

Как ранее писал сайт samara.kp.ru, в тот момент недалеко оказалась сожительница похищенного. Она запомнила номер машины, на которой его увезли.

По версии следствия, мужчину сначала увезли в Чапаевск, затем перевезли его в Самару и прятали на съемной квартире. Похитителями оказались мужнины 48-ми, 37-ми и 33 лет. По предварительным данным, они хотели сделать из похищенного человека уличного попрошайку и забирать полученную им милостыню.

Но благодаря стражами правопорядка их планы были быстро сорваны. Уже 24 ноября похищенного инвалида освободили из квартиры в Самаре.

Всех похитителей задержали, в отношении них возбуждено уголовное дело. По решению суда для них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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