Автобус из Волгаря до станции Красный Кряжок решили отменить

СЕГОДНЯ 08:49 2018-11-28T08:49:42+03:00

Автобусы до Красного Кряжка перестанут ходить уже с 1 декабря Фото: Евгения ВАСИНА

Местных жителей больше не будут возить до электричек

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Стало известно, что с 1 декабря все автобусы, которые курсируют между микрорайоном Волгарь и железнодорожной станцией Красный Кряжок, будут отменены. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Напомним, что этот маршрут был составной частью интермодальных перевозок: автобус + электричка. Он позволял жителям Волгаря добраться до электрички, следующей в сторону железнодорожного вокзала Самары.

Данные перевозки хотели отменить еще с 1 октября. Как объяснили в СППК, это решение было принято из-за нерентабельности маршрута. Однако местные жители воспротивились отмене автобуса, поэтому его оставили еще на два месяца.