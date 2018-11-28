Автобус из Волгаря до станции Красный Кряжок решили отменить
Стало известно, что с 1 декабря все автобусы, которые курсируют между микрорайоном Волгарь и железнодорожной станцией Красный Кряжок, будут отменены. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.
Напомним, что этот маршрут был составной частью интермодальных перевозок: автобус + электричка. Он позволял жителям Волгаря добраться до электрички, следующей в сторону железнодорожного вокзала Самары.
Данные перевозки хотели отменить еще с 1 октября. Как объяснили в СППК, это решение было принято из-за нерентабельности маршрута. Однако местные жители воспротивились отмене автобуса, поэтому его оставили еще на два месяца.