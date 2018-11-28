На кладбище под Самарой найден труп сторожа с простреленной грудью

СЕГОДНЯ 12:39 2018-11-28T12:39:56+03:00

По версии силовиков, выстрел был произведен из украденного ружья

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25 ноября на кладбище села Николаевка в Самарской области, примерно в 12-00, был обнаружен труп человека. Личность опознали быстро - 43-летний мужчина, работавший на этом погосте сторожем. Погиб он от выстрела в грудь.

- С места происшествия изъято охотничье ружье "Сайга-12С". Оружие принадлежит другому сторожу - 27-летнему парню. Правда, незадолго до этого он заявил о том, что ружье кто-то похитил из его автомобиля "Киа Сид", - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Стражи порядка не исключают, что сам потерпевший и похитил "Сайгу". Отрабатываются и другие версии.

Сейчас по ситуации назначено несколько экспертиз. Они должны помочь силовикам определить точные причины смерти несчастного. По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.