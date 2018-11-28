"Полностью раскаиваюсь": появилось видео признания самарского налоговика, которого задержали при получении взятки в 1 миллион рублей
Появилось видео, на котором начальник контрольного отдела управления ФНС по Самарской области Александр Петров признается в попытке получения взятки. Напомним, в понедельник, 26 ноября, депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что его поймали с поличным при получении взятки в 1 миллион рублей.
- Я нахожусь в здании ФСБ в связи с тем, что был задержан пи попытке получения взятки за предосталвение информации третьим лицам на возмездной основе. В своих действиях раскаиваюсь. Осознаю свою вину. В том, что совершил проступок, полносью раскаиваюсь. Согласен сотрудничать со следствием. Задержали вчера в торговом центре "Хофф" на Московском шоссе деньги. Дальше передавать их не планировал, - говорит на видео задержанный.
- Значит, хотели использовать по собственному желанию?
- Да, была такая мысль получить деньги для собственного использования, в чем сейчас раскаваюсь.
- Что от вас хотели?
- Хотели предоставить информацию по конкретной налоговой проверке. Это могло помочь ухудшить доказательную базу и в дальнейшем повлиять на решение о [...] начислении.
По данным следователей, 1 миллион рублей, 800 тысяч рублей из которых были муляжом, - это была лишь часть взятки. Первую часть в размере 1,5 миллиона рублей Алесандр Петров получил еще в мае этого года.
Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере", а в отношении посредников по статье "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере.
Задержание сотрудника УФНС Александра Петрова.