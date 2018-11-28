2018-11-28T21:13:37+03:00
Происшествия

"Полностью раскаиваюсь": появилось видео признания самарского налоговика, которого задержали при получении взятки в 1 миллион рублей

Александр Петров признался в содеянном и согласился сотрудничать со следствием
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Александр Петров признался, что деньги хотел оставить себеАлександр Петров признался, что деньги хотел оставить себеФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Появилось видео, на котором начальник контрольного отдела управления ФНС по Самарской области Александр Петров признается в попытке получения взятки. Напомним, в понедельник, 26 ноября, депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что его поймали с поличным при получении взятки в 1 миллион рублей.

- Я нахожусь в здании ФСБ в связи с тем, что был задержан пи попытке получения взятки за предосталвение информации третьим лицам на возмездной основе. В своих действиях раскаиваюсь. Осознаю свою вину. В том, что совершил проступок, полносью раскаиваюсь. Согласен сотрудничать со следствием. Задержали вчера в торговом центре "Хофф" на Московском шоссе деньги. Дальше передавать их не планировал, - говорит на видео задержанный.

- Значит, хотели использовать по собственному желанию?

- Да, была такая мысль получить деньги для собственного использования, в чем сейчас раскаваюсь.

- Что от вас хотели?

- Хотели предоставить информацию по конкретной налоговой проверке. Это могло помочь ухудшить доказательную базу и в дальнейшем повлиять на решение о [...] начислении.

По данным следователей, 1 миллион рублей, 800 тысяч рублей из которых были муляжом, - это была лишь часть взятки. Первую часть в размере 1,5 миллиона рублей Алесандр Петров получил еще в мае этого года.

Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере", а в отношении посредников по статье "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере.

Задержание сотрудника УФНС Александра Петрова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Волгаря пожаловались главе Самары на слишком жесткую воду
Стало известно, кто может стать главой Октябрьского и Красноглинского районов Самары
Строительство начато: в Южном городе появится пожарное депо
В Самаре у члена ОПГ нашли больше 10 килограммов героина
Тольяттинец украл в Ижевске 24 двигателя для «Лады Весты»
В Тольятти на взятке 12 тысяч рублей попался сотрудник городской мэрии
Верховный суд России рассмотрит апелляцию парня, который сжег троих детей в селе под Самарой
В Самарской области у предпринимателя арестовали здание за долг почти в 1,5 млн рублей
Александр Хинштейн сказал, что самарский компот вкуснее напитков столовой Госдумы
Стали известны причины массового отравления детей в школе №81
Билеты на концерт группы «Ленинград» 30 июня 2019 года на «Самара Арене»: стоимость, где купить
В Самарской области грузовая «Газель» протаранила мотоблок: погиб человек
Александр Баландин поборется за кресло главы Нефтегорского района
В Самаре Toyota влетела в дерево после столкновения с Datsun
В Самаре хотят разрешить митинговать около школ и детских садов
МП «Хлебосол», который кормил 81 школу, закроют окончательно
В Самаре на Ставропольской грузовик сбил насмерть пенсионерку
Энергетики исключили 4 УК из цепочки сбора денег ха тепло с жителей Самары
На кладбище под Самарой найден труп сторожа с простреленной грудью
В Самарской области установили размер соцпособия на 2019 год