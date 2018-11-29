В Самаре запретят остановку и стоянку транспорта на Советской Армии

СЕГОДНЯ 12:28 2018-11-29T12:28:56+03:00

Ограничения продлятся всего один день

Изменить размер текста: A A

В следующий четверг, 6 декабря, в Октябрьском районе Самары введут временные ограничения для автомобилистов. Там на улице Советской Армии на несколько часов запретят остановку и стоянку транспорта. Об этом сообщает департамент городского хозяйства и экологии.

По информации ведомства, запрет будет действовать с 9:00 до 19:00 6 декабря на участке улицы Советской Армии в районе школы № 46 и МТЛ «Арена».