В Самаре запретят остановку и стоянку транспорта на Советской Армии
Ограничения продлятся всего один день
Ограничения введут в районе МТЛ "Арена"Фото: Архив "КП"
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В следующий четверг, 6 декабря, в Октябрьском районе Самары введут временные ограничения для автомобилистов. Там на улице Советской Армии на несколько часов запретят остановку и стоянку транспорта. Об этом сообщает департамент городского хозяйства и экологии.
По информации ведомства, запрет будет действовать с 9:00 до 19:00 6 декабря на участке улицы Советской Армии в районе школы № 46 и МТЛ «Арена».
Схема временных ограничений