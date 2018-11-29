Самарский департамент охоты и рыболовства остался без руководителя

СЕГОДНЯ 13:52 2018-11-29T13:52:46+03:00

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Правительсвто Самарской области покидает еще один чиновник. На этот раз уйти в отставку решил глава регионального департамента охоты и рыболовства Вячеслав Лебедев. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Отметим, что Вячеслав Лебедев занимал свой пост с февраля 2008 года. До этого он служил в органах внутренних дел. В частности, он более 20 лет проработал на должности начальника управления собственной безопасности ГУ МВД Самарской области. Кто заменит Вячеслава Лебедева на посту руководителя департамента охоты и рыболовства, пока не известно.