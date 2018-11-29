В Самаре на 61 маршрут выйдут два новых низкопольных автобуса

СЕГОДНЯ 18:17 2018-11-29T18:17:52+03:00

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С 1 декабря на маршрут №61 выпустят два новых низкопольных автобуса. Они будут удобны для маломобильных граждан, пожилых людей и мам с колясками. Об этом сообщили в городском мэрии.

- Автобусный маршрут № 61 пользуется популярностью у маломобильных жителей. К этой категории относятся не только инвалиды, но и мамы с колясками, и пожилые граждане. Поэтому сегодня особо остро стоит вопрос о выходе на линию низкопольных автобусов, - считает руководитель студии инклюзивного творчества Екатерина Сизова.

С просьбой задействовать на 61 маршруте транспорт, который адаптирован для маломобильных граждан, обратились к городским властям местные жители. В мэрии отмечают, что по пути автобуса №61 много общественных организаций, соцучреждений, а летом на общественном транспорте можно добраться до набережной и «Доступного пляжа». До последнего в теплое время доехать, вероятно, будет проще – власти рассматривают внесение коррективов в маршрут 61 автобуса.