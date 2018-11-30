Из прокуратуры в чиновники: главой Октябрьского района Самары стал Александр Кузнецов

СЕГОДНЯ 17:10 2018-11-30T17:10:00+03:00

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В пятницу, 30 ноября, в Самаре избрали нового руководителя администрации Октябрьского района. Напомним, на этот пост претендовали заместитель прокурора Самары Александр Кузнецов и заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Жданов.

Совет районных депутатов проголосовал за кандидатуру Александра Кузнецова. Об этом сообщила руководитель управления информации и аналитики горадминистрации Елена Рыжкова.

Напомним, что место главы Октябрьского района стало вакантным после ухода Аллы Волчковой в середине октября этого года. Она руководила районом в течение 8 лет.