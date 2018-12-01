В одном из супермаркетов Тольятти разгорелся «перцовый» скандал из-за пачки дешевых вафель

СЕГОДНЯ 11:51 2018-12-01T11:51:40+03:00

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28 ноября жительница Тольятти в компании своей подруги отправилась в магазин, расположенный по адресу улица Тополиная, дом 44 в Тольятти. Девушки набрали сладостей и газированных напитков, оплатили покупку и поспешили домой, но дорогу им закрыл охранник.

- Ко мне подошел охранник и стал требовать чек на покупку пачки вафель, которая была в наружной сетке в моей поясной сумке. На входе в магазин стоит стенд информации, на котором сказано "мы убрали камеры хранения, и Вы можете проходить в торговый зал без каких-либо ограничений". Я объяснила ему, что чека у меня нет, так как вафли я купила в другом магазине за 20 рублей и чек выбросила сразу. Но он это игнорировал и стал хватать меня за руки и рукава куртки, чтобы не дать мне выйти из магазина, - рассказала потерпевшая. Чтобы вырваться из цепких рук охраны девушка применила газовый баллончик, но это не помогло, а лишь разозлило других покупателей в магазине.

Потасовка перешла на улицу. Подруга пыталась помочь девушки, но по словам потерпевшей, охрана пригрозила ей физической расправой.

- После применения баллончика он совсем обезумел. Схватил меня сзади (со спины) двумя руками, поднял и бросил в стену. Это повторилось еще несколько раз, около 10. Когда мы стояли на улице он стал сильно сдавливать мне грудь и живот. Я начала задыхаться. Мне стало плохо также от того, что у меня сахарный диабет первого типа и, вероятно, от тех эмоций, сахар очень сильно поднялся. Позже измерение показало результат 35.2, - продолжает делится пережит девушка.

Пожилые посетительницы магазина встали на строну охраны и обвинили девушку в распылении газа, а вот мужчины попробовали разобраться в ситуации, помогли девушки выпутаться и даже собрать оплаченные покупки, которые из-за борьбы оказались на асфальте.

- Мы написали заявление в полицию и претензию в магазин. Во время происходящего охранник порвал мою сумку, испортил кроссовки, разбил телефон, который был в куртке в переднем кармане. Также он разорвал пачку тех самых вафель и растоптал ногами наши покупки. Заменить купленный товар директор магазина отказался, - рассказала девушка.

Ситуацию прокомментировал и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- Безотносительно «вафель» у частного охранника нет права хватать человека, причиняя физическую боль. Уже попросил руководство Росгвардии провести проверку. Как минимум, охранников ждёт лишение лицензии (если она есть). Если нет – магазин ждут крупные штрафы. – написал депутат в своем микроблоге.