Председателю Правительства Самарской области Александру Нефёдову снова пророчат отставку

СЕГОДНЯ 13:38 2018-12-01T14:05:39+03:00

Эту тему опять горячо обсуждают в местных СМИ

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Средства массовой информации Самары снова провожают в отставку председателя Правительства Самарской области Александра Нефедова. Напомним, эта тема уже звучала в местных СМИ минувшей осенью. Однако перемен не произошло - председатель правительства региона остался прежнем.

На этот раз информация об отставки Александра Нефедова также не нашла официального подтверждения.

СПРАВКА КП:

Александр Нефедов в 1991 году был избран председателем городского Совета народных депутатов и председателем горисполкома. В том же году Указом Президента назначен главой администрации Самары и трижды становился главой Новокуйбышевска, а также трижды избирался депутатом Самарской Губернской Думы.

В 2007 году был назначен на должность вице-губернатора - первого заместителя председателя Правительства Самарской области, в июне 2012 года - на должность вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области. 25 сентября 2014 года по предложению губернатора Самарской области депутаты Самарской Губернской Думы согласовали кандидатуру Нефёдова на должность первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области.