В Самаре археологи нашли возле Фрунзенского моста счетные жетоны XVIII века

СЕГОДНЯ 09:43 2018-12-02T09:43:25+03:00

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Археологические раскопки в районе стройплощадки Фрунзенского моста успешно продолжаются. Недавно ученые нашли там новые предметы старины.

Так, 29-30 ноября примерно на 2-метровой глубине археологи наткнулись на остатки сооружения, которое когда-то было либо погребом, либо хозяйственной постройкой. Судя по характерным следам, оно было уничтожено пожаром. В этом сооружении удалось найти фрагменты керамики, кости животных и рыб. Там же археологи обнаружили счетный жетон, два фрагмента второго счетного жетона, две медные монеты, металлический крестик, фрагменты перстня или пломбы, а также два глиняных биконических грузила, предположительно, от рыболовных сетей. Как сообщает управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, сейчас ученые занимаются очисткой находок, их съемкой и занесением в специальный отчет.

Археологи пополнили "коллекцию" старинных находок счетными жетонами и крестиком

По словам археологов, пока наибольший интерес среди всех находок вызывают счетные жетоны. Тот жетон, который сохранился практически полностью, был изготовлен из латуни в период 1737 - 1760 годов. На его аверсе изображен портрет короля Франции Людовика XV, а на реверсе - парусный корабль. Также на жетоне указано имя Иоганна Адама Фогеля, который был чеканщиком счетных жетонов в Нюрнберге (Германия). Изначально эти жетоны использовались для денежных подсчетов на счетной доске - абака. Однако в Поволжье они преимущественно принадлежали модницам. Они использовали жетоны в качестве подвесок на монисто или нашивали на одежду.

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