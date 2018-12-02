2018-12-02T16:00:33+03:00
Общество

Слишком рано темнеет: самарцы предложили удалиться от Москвы еще на 1 час

Для рассмотрения их инициативы на федеральном уровне нужно собрать 10 тысяч голосов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жители региона предлагают увеличить разницу во времени с Москвой на 2 часаЖители региона предлагают увеличить разницу во времени с Москвой на 2 часаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Жители Самарской области предложили изменить часовой пояс в регионе. Они опубликовали на сайте Российской общественной инициативы петицию с просьбой величить разницу во времени с Москвой на два часа.

- Летом в Самарской области светает около 3-4 утра, а темнеет около 8-9 вечера. То есть солнце с утра светит, когда люди еще спят, а темнеет, когда они еще бодроствуют. Поэтому нужно немного сдвинуть часовой пояс, - объясняют авторы инициативы.

По их словам, благодаря изменению времени световой день сместится к своему естественному значению. Световой полдень будет наступать примерно в 13:30 - это середина обеденного перерыва. Кроме того, выгода в изменении времени заключается в том, что уменьшится энергопотребление.

Чтобы данную инициативу рассмотрели на федеральном уровне, нужно собрать 10 тысяч голосов. Пока в поддержку этого предложения проголосовали 163 человека, а против - 162 человека. Голосование продлится до 30 ноября 2019 года.

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