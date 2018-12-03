Похождения маньяка с ножом в Тольятти: полиция возбудила два уголовных дела

СЕГОДНЯ 11:55 2018-12-03T12:23:18+03:00

Маньяк с ножом в розыске, его жертвами стали две жительницы Тольятти - операционистки двух известных организаций

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Жители Тольятти в панике - все социальные сети кипят информацией о том, что по городу ходит маньяк с ножом. Сведения недалеки от истины - факты нападений на двух женщин подтвердили официально. И по этим случаям уже приняты процессуальные решения.

- Вечером 30 ноября у дома № 37 на Южном шоссе неизвестный ударил ножом 20-летнюю операционистку "Сбербанка". Ее госпитализировали с ранением печени. Вечером 1 декабря нападение совершено на 46-летнюю операционистку "Почты России" на алее у дома № 32 по бульвару Космонавтов. Ее ударили ножом в живот, она также госпитализирована. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, - рассказывает "КП-Самара" собственный источник.

Дела заведены по статье 111 УК РФ - "Причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый не установлен. В обоих случаях приметы совпадают, что дает силовикам основания думать об одном и том же злодее:

По одной из версий, преступником может быть этот человек. Будьте осторожны!Фото: соцсети

- На вид 30 лет, худощавый, 165-170 сантиметров рост. Одет: шапка черная, куртка коричневая, джинсы синие.

Расследование продолжается, подозреваемых пока нет. В Интернете пользователи пишут, что и помимо указанных эпизодов были нападения. Впрочем, официально это не подтверждено.

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