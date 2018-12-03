Маньяк с ножом в Тольятти 2018: что происходит, кого ищет полиция?

Все выходные второй по размерам населения город Самарской области стоит на ушах: в соцсетях обсуждают маньяка с ножом в Тольятти, который нападает поздним вечером на девушек и женщин. Сначала информация была только неофициальной: рассказывали о том, что первое нападение случилось в 29 квартале. Якобы, именно оно попало на видео с камер наблюдения. На записи, увы совсем не видно лиц действующих персонажей. Зато видно, как к девушке подбегает парень с ножом... а затем кто-то закрывает собой глазок видеозаписывающего устройства. Как стало известно "КП-Самара", одна из жертв сейчас точно находится в реанимации в одной из городских больниц, состояние тяжелое.

Слухов много: тольяттинцы говорят, что несколько женщин скончались, было нападение также в подъезде дома на Космонавтов. Появилась и официальная информация: да, преступник есть, подтверждены минимум два случая нападения на территории Автозаводского района.

- Ведется розыск неизвестного преступника за нападение 30 ноября и 1 декабря. Приметы: примерно 30 лет, рост около 160-170 см, худощавый, коричневая, ближе к горчичному цвету куртка, синие джинсы, - поделились ориентировкой в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сообщать информацию полиция просит по телефонам (8482) 39-10-51 (8482) 93-45-01 или по телефону 020 102, или же в ближайший отдел полиции.

Пока же тольяттинцев просят не поддаваться панике и быть осторожнее на улицах. Сами горожане призывают друг друга внимательнее смотреть по сторонам и, если что, бросаться на помощь.

- Давайте устроим патрулирование улиц, - предлагают в пабликах. Другие пишут, что готовы проводить до дома вечером женщин и девушек, если у них нет своих знакомых.

"КП-Самара" будет следить за ситуацией.

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