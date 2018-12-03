2018-12-03T14:19:31+03:00
Происшествия

Маньяк с ножом в Тольятти 2018: что происходит, кого ищет полиция?

Полиция ищет маньяка с ножом в Тольятти, официально заявлено о двух нападениях, правда сами жители говорят, что все началось еще 29 ноября
Поделиться:
В Тольятти орудует преступник с ножомВ Тольятти орудует преступник с ножом
Изменить размер текста:

Все выходные второй по размерам населения город Самарской области стоит на ушах: в соцсетях обсуждают маньяка с ножом в Тольятти, который нападает поздним вечером на девушек и женщин. Сначала информация была только неофициальной: рассказывали о том, что первое нападение случилось в 29 квартале. Якобы, именно оно попало на видео с камер наблюдения. На записи, увы совсем не видно лиц действующих персонажей. Зато видно, как к девушке подбегает парень с ножом... а затем кто-то закрывает собой глазок видеозаписывающего устройства. Как стало известно "КП-Самара", одна из жертв сейчас точно находится в реанимации в одной из городских больниц, состояние тяжелое.

Слухов много: тольяттинцы говорят, что несколько женщин скончались, было нападение также в подъезде дома на Космонавтов. Появилась и официальная информация: да, преступник есть, подтверждены минимум два случая нападения на территории Автозаводского района.

- Ведется розыск неизвестного преступника за нападение 30 ноября и 1 декабря. Приметы: примерно 30 лет, рост около 160-170 см, худощавый, коричневая, ближе к горчичному цвету куртка, синие джинсы, - поделились ориентировкой в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сообщать информацию полиция просит по телефонам (8482) 39-10-51 (8482) 93-45-01 или по телефону 020 102, или же в ближайший отдел полиции.

Пока же тольяттинцев просят не поддаваться панике и быть осторожнее на улицах. Сами горожане призывают друг друга внимательнее смотреть по сторонам и, если что, бросаться на помощь.

- Давайте устроим патрулирование улиц, - предлагают в пабликах. Другие пишут, что готовы проводить до дома вечером женщин и девушек, если у них нет своих знакомых.

"КП-Самара" будет следить за ситуацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Похождения маньяка с ножом в Тольятти: полиция возбудила два уголовных дела

Маньяк с ножом в розыске, его жертвами стали две жительницы Тольятти - операционистки двух известных организаций (подробности)

Видео, как маньяк в Тольятти напал с ножом!.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На новогодние праздники из Самары и Тольятти запустят дополнительные поезда
На остатки боевого самолета ИЛ-2, которые нашли под Самарой, можно посмотреть на площади Славы
Самарцы задолжали коммунальщикам за воду больше 1,5 млрд рублей
«На улице ему лучше»: в Самарской области из больницы сбежал глухонемой бомж
В Самарской области в результате пожара в частном доме заживо сгорели два человека
В День Неизвестного солдата самарцы пришли к Вечному огню
В Тольятти трое в масках заперли сторожа в комнате и украли деньги из кабинета председателя ГСК
Стройка школы на месте ЗИМа в Октябрьском районе Самары пройдет через общественные слушания
В Тольятти молодой слесарь задушил свою мать веревкой и поджег квартиру
Пьяный мигрант попался полиции, когда разъезжал по Тольятти без водительского удостоверения
Курс на МКС: двигатели, произведенные в Самаре, обеспечили успешный старт корабля «Союз МС-11» с экипажем на борту
Маугли или племя с джунглей Амазонки: самарцы обсуждают таинственный дом на дереве
Маньяк с ножом, нападающий на девушек в Тольятти, попал на видео
Департамент транспорта Самары: "Безлимитная транспортная карта будет, обсуждаем ее стоимость"
В Самаре в колодце обнаружили труп человека с седыми усами
Осенние ярмарки в Самаре посетили больше 265 тысяч человек
Открытка из Новой Зеландии: Федор Конюхов поздравил общественников УФСИН Самарской области с юбилеем
В Самаре начнут производить приборы для заживления ран
В Жигулевске почтальон украла у старушки пенсию
Похождения маньяка с ножом в Тольятти: полиция возбудила два уголовных дела
Жителей Самарской области предупреждают, что выходить на лед опасно
Пострадал ребенок: в Тольятти «Рено Логан» врезалась в стоящую после ДТП «Калину»
Куда пропадут скидки по транспортным картам и когда вырастет стоимость проезда обсудим в студии радио "КП-Самара"
В Тольятти профессор МГУ прочитает лекцию об отношениях мозга и еды
В Самаре водитель внедорожника вытолкнул «Приору» на столб и забор
В Самаре на улице Советской Армии запретят парковаться
В Самаре рабочие сняли с синагоги крышу
Заместитель мэра Самары Карпушкин заявил, что в будущем в общественном транспорте города нельзя будет расплачиваться наличными