2018-12-03T17:54:36+03:00
Экономика

В Самарской области могут построить суперферму с инвестициями голландцев

В Самару прибыла делегация Нидерландов
Кирилл КАРИМОВ
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Буренки будут давать высококлассное молокоБуренки будут давать высококлассное молокоФото: Архив "КП"
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За два года в Самарской области может быть построена большая и высокотехнологичная молочная ферма. Об этом стало известно 3 декабря во время встречи представителей властей региона и делегации Королевства Нидерланды.

Правительство Самарской области, ООО «Радна» и инвестиционная ассоциация голландских фермеров заключили соглашение о сотрудничестве по реализации проекта в сфере молочного животноводства. Комплекс рассчитан на 2400 голов дойного стада, и на него будет потрачено более 3 млрд рублей. Будут созданы 240 новых рабочих мест, а комплекс будет строится два года. Общий срок реализации проекта – восемь лет.

- Для Самарской области этот проект имеет очень большое значение, - заявил врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов. - Мы хотим развивать не только производство, но и переработку молока. В настоящее время уже принят ряд нормативных документов, которые стимулируют развитие этой деятельности. Далее планируем оказывать государственную поддержку в рамках законодательства.

Во вторник, 4 декабря, голландская делегация посетит действующий молочный комплекс и площадку под строительство нового.

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