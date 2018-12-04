Чао, Чабан: федеральный инспектор покидает Самарскую область ради другой работы
Сергей Чабан уходит с должности федерального инспектора по Самарской области. С сайта подномочного представителя президента РФ в ПФО его фамилия уже исчезла. Пока вместо него исполнять обязанности будет помощник Игоря Комарова Сергей Валенков.
- Я перехожу на другую работу. Я благодарен всем, с кем работал все это время в Самарской области, коллегам из других регионов округа. У Самарской области огромный потенциал, который обязательно будет реализован в полной мере. Я в этом уверен, - отметил Сергей Чабан, прощаясь с регионом.
Главный областной федеральный инспектор Сергей Чабан с Самарской областью работал с 2013 года. На этом посту он сменил Алексея Бендусова. Сейчас экс-инспектору 63 года.