2018-12-04T09:41:56+03:00
Общество

На груди тигр, на плече - череп: в Самаре ищут исчезнувшего два года назад в Зубчаниновке мужчину

41-летнего мужчину могли видеть на маршруте от Крутых Ключей до Белозерок
Ольга АФАНАСЬЕВА
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А.В. Лапшина продолжают искать родственникиА.В. Лапшина продолжают искать родственники
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В Самаре разыскивают бесследно пропавшего 41-летнего мужчину с татуировками из Бугуруслана. Известно, что 11 апреля 2016 года он выхела на своей газельке из Бугуруслана. Направлялся он в Смышляевку. 21 апреля он позвонил матери, сказал, что находится в Зубчаниновке. Больше родные о мужчине ничего не слышали.

- Поиски не дали результатов, но в начале мая 2018 года появились сведения о том, что мужчину, похожего на 41-летнего Лапшина А.В, могли видеть в направлении движения транспорта от микрорайона Крутые Ключи Красноглинского района г. Самары до СНТ «Белозерки» Красноярского района Самарской области, - сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области.

Теперь следственный комитет просит помощи у граждан в поисках мужчины. Его описывают: рост 168-170, телосложение среднее, на груди татуировка с тигром, на плече - с черепом.

Любые сведения о местонахождении мужчины просят сообщать 339-12-16, 339-12-21.

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