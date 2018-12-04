2018-12-04T10:19:15+03:00
Общество

Он еще и алименты не платил! В Самаре будут судить серийного вора канализационных люков

Мужчина украл более полусотни металлических изделий стоимостью больше 100 тыс. рублей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Мужчину будут судитьМужчину будут судить
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В Самаре будут судить мужчину, обезлючившего город. Он похитил более полусотни металлических изделий, причинил ущерб более 100 тыс. рублей. Кроме того, все это время дождеприемники представляли опасность для жителей, оставаясь открытыми.

- Житель Волжского района 36 лет по версии полиции причастен к серии краж в разных районах города. Задержали его полицейские, заметив ночью перегруженную иномарку, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В иномарке нашли решетки от дождеприемников - стало сразу понятно, почему она так медленно ехала. Мужчина, который сидел за рулем, уже был судим за кражу и убийство. А еще он не платил алименты - за это его тоже судили.

В преступлении мужчина признался, рассказал, что на дело выходил ночью. Люки и решетки он продавал намного ниже рыночной стоимости. Сейчас уголовное дело направили в суд.

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