2018-12-04T10:41:41+03:00
Происшествия

В Тольятти убийца домогался до 5-летней девочки в своей квартире

Мужчину задержали оперативники, на подозреваемого возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
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Константина Николаева ошибочно называют "маньяком с ножом"Константина Николаева ошибочно называют "маньяком с ножом"Фото: соцсети
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Вечером 1 декабря, примерно в 19-00, в квартире дома на улице Свердлова было совершено преступление. Как предполагает следствие, там 38-летний хозяин жилплощади Константин Николаев домогался до 5-летней девочки.

- Он совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. По этой статье 2 декабря возбуждено уголовное дело, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Мужчина раньше уже был судим за убийство. Он освободился и устроился разнорабочим на мебельную фабрику.

Сейчас Константин в СИЗО. Его страницу в социальных сетях активно атакуют пользователи - называют Николаева тем самым "маньяком с ножом", который держит в страхе жителей Тольятти. Предполагаемому педофилу приписывают нападения на женщин и желают всего наихудшего. Силовики в свою очередь отмечают, что он вряд ли причастен к похождениям неизвестного в коричневой куртке.

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