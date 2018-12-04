В Самаре на Красноглинском шоссе включили освещение по постоянной схеме

СЕГОДНЯ 15:54 2018-12-04T15:55:14+03:00

Светло теперь от пересечения с Волжским шоссе до моста через Сок

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На Красноглинском шоссе в Самаре включили освещение. Теперь фонари вдоль трассы будут работать по постоянной схеме. Об этом сообщили в «Самаратрансстрое».

- Освещение по Красноглинскому шоссе запустили по постоянной схеме электроснабжения, - говорится в сообщении.

Фото: «Самаратрансстрой»

Напомним, на то, чтобы включить фонари и светофоры на обновленном Красноглинском шоссе, потратили 13,5 миллионов рублей. Освещение появилось на участке от моста через реку Сок до пересечения с Волжским шоссе. Работы по реконструкции шоссе начались к чемпионату мира по футболу. Там расширили проезжую часть и обновили дорожное полотно.