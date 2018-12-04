Шубы, куртки, пальто: завтра в Самаре откроется «Всероссийская ярмарка»

СЕГОДНЯ 16:30 2018-12-04T16:30:37+03:00

Работать ярмарка будет с 5 по 9 декабря. Со среду по субботу с 10:00 до 19:00, в воскресенье – с 10:00 до 16:00

Она будет работать до 9 декабря

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В среду, 5 декабря, в Самаре около дома культуры «Металлург» откроется «Всероссийская ярмарка». Она будет работать с 10:00.

- География ярмарки 22 города страны, ассортимент отвечает девизам «Всегда вкусно! Всегда красиво! Всегда уютно!», - рассказывают организаторы.

Работать ярмарка будет с 5 по 9 декабря. Со среду по субботу с 10:00 до 19:00, в воскресенье – с 10:00 до 16:00.

В эти дни самарцы смогут приобрести шубы, зимние пальто, куртки, изделия из шерсти яка, горной козы и верблюда, унты, головные уборы, бижутерию, оздоровительные продукты и многое другое.