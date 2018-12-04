Дети сотрудников самарского УФСИН подарили Олегу Кононенко рисунки с изображением космонавта

СЕГОДНЯ 18:50 2018-12-04T18:50:57+03:00

Олег Кононенко получил от детей подарки во время личной встречи

Ребята вручили подарок герою России во время личной встречи

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Командир экипажа корабля "Союз МС-11" самарец Олег Кононенко, отправившийся в путешествие на МКС, получил рисунки от детей сотрудников УФСИН по региону. Ребята вручили знаменитому космонавту, герою РФ, подарки во время личной встречи.

- Мероприятие организовал в рамках проекта «Десятилетие детства» председатель Общественного совета при УФСИН России по Самарской области Павел Покровский. Олег Кононенко рассказал детям сотрудников УИС о своей работе на космической орбите, проводимых здесь опытах, показал замечательные снимки нашей планеты, сделанные из космоса, - сообщает пресс-служба ведомства.

Кононенко также продемонстрировал документальный фильм, снятый на борту орбитальной космической станции. Космонавт ответил на многочисленные вопросы ребят и пожелал им отличных успехов в учебе.

Этот рисунок займет в коллекции космонавта важное место

Олегу Кононенко подарили рисунок космонавта, сделанный одной из участниц встречи. Знаменитый гость тепло поблагодарил девочку за столь замечательный подарок и заверил, что он станет одним из ценных в его коллекции.

Напомним, в понедельник, 3 декабря, транспортный пилотируемый корабль доставил на международную космическую станцию экипаж под командованием Олега Кононенко. Дети сотрудников УИС передают космонавтам привет и поздравляют с успешным стартом.

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