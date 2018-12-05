Самарцы могут выиграть незабываемый круиз по Рейну на теплоходе Alemannia

СЕГОДНЯ 13:16 2018-12-05T13:31:09+03:00

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До самого волшебного праздника года остается меньше 30 дней. В преддверии новогодних каникул компания «Инфофлот» запустила новогодний проект, главный приз в котором круиз на двоих по Рейну! К участию в проекте приглашаются все.

С 5-го декабря каждый гость офиса «Инфофлота» получит подарок. Для этого нужно просто придти в офис компании, выбрать новогодний шар и узнать, какой приятный презент достанется именно вам.

При этом у каждого есть возможность стать обладателем главного подарка от «Инфофлота» и компании Crucemundo S.L. – круиза на двоих по Рейну на комфортабельном теплоходе Alemannia с 3-го по 10-е января 2019 года.

Заинтригованы? Тогда переходите по ссылке и, возможно, именно вы станете счастливым обладателем праздничного круиза по Рейну!