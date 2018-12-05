В Тольятти закроется магазин Castorama

СЕГОДНЯ 13:16 2018-12-05T13:16:55+03:00

В Самарской области после 24 марта останется один гипермаркет товаров для дома Castorama – в Самаре на 18 км Московского шоссе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Он работает до 24 марта 2019 года

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В Тольятти закроют магазин Castorama на Автозаводском шоссе, 2. О таком решении сообщили в пресс-службе «Castorama Россия». Магазин будет работать до 24 марта 2019 года.

При этом в компании отмечают, что это решение никак не связано с заявлением компании «Kingfisher» уйти из России. Основная причина закрытия магазина – высокие операционные расходы. При этом отмечается, что компания Castorama рассматривает Самарскую область как важный регион и планирует продолжать здесь работать.

Таким образом, в Самарской области после 24 марта останется один гипермаркет товаров для дома Castorama – в Самаре на 18 км Московского шоссе.