2018-12-06T11:20:04+03:00
Общество

«АКОМ» - бренд №1 среди российских производителей!

Отраслевой бизнес-журнал «Автоиндустрия» опубликовал традиционный рейтинг производителей аккумуляторных батарей, первое место у компании «АКОМ»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Отраслевой бизнес-журнал «Автоиндустрия» опубликовал традиционный рейтинг производителей аккумуляторных батарей. По итогам 2018 года первое место заняла продукция компании «АКОМ».

Рейтинг брендов стартерных АКБ в России составляется ежегодно, согласно оценке независимых экспертов. Ими определяется интегральный показатель, учитывающий не только объём продаж в последний год, но также лояльность партнёрской сети, узнаваемость марки, репутацию продукции и другие факторы. «Золото» среди российских производителей, как и в прошлом году, взяла компания «АКОМ». Лидер по производству и продажам АКБ в России получил итоговый балл 347 со значительным отрывом от ближайшего конкурента – на 132 балла!

Кроме того, в общем рейтинге брендов на российском рынке «АКОМ» вошел в тройку лидеров, уступив лишь таким глобальным игрокам как Varta и Bosch.

Победа «АКОМ» красноречиво свидетельствует о том, что аккумуляторная продукция, произведенная в России, способна успешно конкурировать с зарубежными аналогами. Сегодня линейка аккумуляторов бренда включает в себя инновационную серию батарей, обладающих усовершенствованными техническими характеристиками.

Благодаря уникальному сочетанию высокого качества и доступной цены, продукция «АКОМ» завоевала популярность у тысяч автовладельцев и изменила положение дел на рынке в пользу российского производства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрий Азаров назвал кандидата на пост председателя правительства Самарской области
В здание бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре вдохнут новую жизнь
В Самаре водитель на Land Cruiser сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей