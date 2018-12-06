2018-12-06T11:20:04+03:00
Общество

«АКОМ» - бренд №1 среди российских производителей!

Отраслевой бизнес-журнал «Автоиндустрия» опубликовал традиционный рейтинг производителей аккумуляторных батарей, первое место у компании «АКОМ»
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Отраслевой бизнес-журнал «Автоиндустрия» опубликовал традиционный рейтинг производителей аккумуляторных батарей. По итогам 2018 года первое место заняла продукция компании «АКОМ».

Рейтинг брендов стартерных АКБ в России составляется ежегодно, согласно оценке независимых экспертов. Ими определяется интегральный показатель, учитывающий не только объём продаж в последний год, но также лояльность партнёрской сети, узнаваемость марки, репутацию продукции и другие факторы. «Золото» среди российских производителей, как и в прошлом году, взяла компания «АКОМ». Лидер по производству и продажам АКБ в России получил итоговый балл 347 со значительным отрывом от ближайшего конкурента – на 132 балла!

Кроме того, в общем рейтинге брендов на российском рынке «АКОМ» вошел в тройку лидеров, уступив лишь таким глобальным игрокам как Varta и Bosch.

Победа «АКОМ» красноречиво свидетельствует о том, что аккумуляторная продукция, произведенная в России, способна успешно конкурировать с зарубежными аналогами. Сегодня линейка аккумуляторов бренда включает в себя инновационную серию батарей, обладающих усовершенствованными техническими характеристиками.

Благодаря уникальному сочетанию высокого качества и доступной цены, продукция «АКОМ» завоевала популярность у тысяч автовладельцев и изменила положение дел на рынке в пользу российского производства.

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