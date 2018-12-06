Нельзя разговаривать и смотреть телевизор: в Самарской области введут «тихий час» с 13:00 до 15:00

6 Дек. 13:57 2018-12-06T13:57:41+03:00

Законопроект предложили, в том числе, для молодых родителей, которые укладывают детей спать днем Фото: Архив "КП"

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В Самарской области запретят шуметь с 13:00 до 15:00. Соответствующие поправки к региональному «закону о тишине» приняли в первом чтении депутаты Самарской губернской думы 6 декабря.

«Закон о тишине» запрещает шуметь с 22:00 до 8:00, а летом - с 23:00 до 8:00. Если изменения к закону примут, то в выходные и праздники нарушать покой соседей нельзя будет аж до 10:00. Появится в регионе и «тихий час» с 13:00 до 15:00. Ввели его ради молодых мам, которые в это время укладывают детей спать, и пожилых, которые днем отдыхают.

В указанные часы нельзя слушать музыку, смотреть телевизор, играть на музыкальных инструментах, петь, кричать, ругаться, разговаривать, если это слышат соседи. Нельзя вести ремонтные работы.

Собаки в это время не должны лаять, а машины – включать сигнализацию больше двух раз.

Исключения составят только на работу мусоровозов и массовые праздничные мероприятия. Кроме того, никто не заставит прерваться тех, кто предотвращает и ликвидирует последствия аварий, стихийных бедствий, ЧС, а также проводит работы по обеспечению личной и общественной безопасности.

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