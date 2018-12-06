2018-12-06T13:57:41+03:00
Общество

Нельзя разговаривать и смотреть телевизор: в Самарской области введут «тихий час» с 13:00 до 15:00

Поправки к региональному «закону о тишине» приняли в первом чтении
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Законопроект предложили, в том числе, для молодых родителей, которые укладывают детей спать днемЗаконопроект предложили, в том числе, для молодых родителей, которые укладывают детей спать днемФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самарской области запретят шуметь с 13:00 до 15:00. Соответствующие поправки к региональному «закону о тишине» приняли в первом чтении депутаты Самарской губернской думы 6 декабря.

«Закон о тишине» запрещает шуметь с 22:00 до 8:00, а летом - с 23:00 до 8:00. Если изменения к закону примут, то в выходные и праздники нарушать покой соседей нельзя будет аж до 10:00. Появится в регионе и «тихий час» с 13:00 до 15:00. Ввели его ради молодых мам, которые в это время укладывают детей спать, и пожилых, которые днем отдыхают.

В указанные часы нельзя слушать музыку, смотреть телевизор, играть на музыкальных инструментах, петь, кричать, ругаться, разговаривать, если это слышат соседи. Нельзя вести ремонтные работы.

Собаки в это время не должны лаять, а машины – включать сигнализацию больше двух раз.

Исключения составят только на работу мусоровозов и массовые праздничные мероприятия. Кроме того, никто не заставит прерваться тех, кто предотвращает и ликвидирует последствия аварий, стихийных бедствий, ЧС, а также проводит работы по обеспечению личной и общественной безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Не мешайте детям спать: Самаре хотят добавить два часа тишины днем

Депутаты рассмотрят законопроект о введении пары «сончасов» без права на ремонтные работы и громкую музыку (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрий Азаров назвал кандидата на пост председателя правительства Самарской области
В здание бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре вдохнут новую жизнь
В Самаре водитель на Land Cruiser сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей