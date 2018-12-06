Поврежденный у администрации Октябрьского района "Майбах" врезался в "Митсубиси"

6 Дек. 14:57 2018-12-06T14:57:18+03:00

Подробности аварии рассказали в ГУ МВД России по Самарской области

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Стало известно, как "Мерседес-Майбах S600" получил повреждения у станции метро Алабинская. Полицейские объяснили, что он попал в ДТП.

- Водитель "Майбаха" ехал по дороге и врезался в припаркованный "Митсубиси". Никто не пострадал, причины аварии устанавливаются, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, что видимых повреждений на "пострадавшем" "Митсубиси" очевидцы не заметили, а вот "Майбаху" досталось - нос автомобиля был снесен, номера и бампер оторвались. Все случилось в непосредственной близости от администрации Октябрьского района.

Проверка по факту происшествия продолжается. Владельцу многомиллионного "Мерседеса" теперь придется раскошелиться на ремонт. На месте случившегося работали сотрудники УГИБДД.