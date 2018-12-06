2018-12-06T21:38:29+03:00
Общество

Корреспондент «КП-Самара» Татьяна Попова стала победителем всероссийской конференции

1 место она заняла в направлении «Журналистика, реклама, PR-технологии»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Тексты Татьяны Поповой можно почитать на kp.ruТексты Татьяны Поповой можно почитать на kp.ru
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Корреспондент «Комсомольской правды – Самара» Татьяна Попова стала победителем всероссийской студенческой научно-практической междисциплинарной конференции «Молодежь. Наука. Общество». Татьяна заняла первое место по направлению «Журналистика, реклама, PR-технологии».

- Мне сначала не поверили, - рассказывает победительница. – Спросили, как такое возможно, что один человек все успел: и договориться с университетом, и снимать видео, и делать альбомы, и договариваться со СМИ и «Артеком», и писать посты. Решили, что это делала команда. Я ответила, что это была я одна.

Тексты Татьяны Поповой можно почитать на kp.ru.

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