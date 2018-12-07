В Самаре на зампрокурора Промышленного района завели уголовное дело

7 Дек. 14:49 2018-12-07T14:49:59+03:00

Его обвиняют в получении взятки 200 тысяч рублей

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В Самаре возбудили уголовное дело на заместителя прокурора Промышленного района. Его подозревают в получении взятки. Кроме того, в посредничестве во взяточничестве подозревают местного жителя, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Самарской области.

- По версии следствия, 6 декабря 2018 года заместитель прокурора, находясь в рабочем кабинете, получил через посредника взятку в виде денежных средств в размере 200 тысяч, - говорится в сообщении.

Деньги зампрокурора получил за то, чтобы, используя служебное положение, поспособствовать не изменению на более тяжкую квалификацию в уголовном деле подозреваемому в незаконной игорной деятельности.

Расследование уголовного дела зампрокурора продолжается, сейчас решают вопрос о задержании подозреваемых.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали двух заместителей прокуроров – Промышленного и Железнодорожного районов. Их подозревают в получении взяток на общую сумму 500 тысяч рублей. Задержан и посредник – адвокат Юлия Пожидаева.