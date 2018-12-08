Жертвами вечернего ДТП под Сызранью стали еще две человека

СЕГОДНЯ 09:05 2018-12-08T09:05:39+03:00

Удар был такой силы, что от автомобиля осталась груда железа Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Появились подробности автомобильной катастрофы, произошедшей на трассе М-5 под Сызранью 7 декабря. К сожалению, она оказалась более смертоносной, чем мы писали ранее.

По уточненным данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Самарской области, районе 907 км у большегруза DAF оторвалось заднее левое колесо и вылетело на полосу встречного движения. В этот момент там двигался автомобиль Chevrolet Cruz под управлением 59-летнего водителя. Он выехал на встречку, чтобы не врезаться в колесо, где столкнулся с фурой, которая улетела в кювет. Иномарка столкнулась еще и с «Прирой», ехавшей в попутном направлении.

Водитель Chevrolet погиб на месте, а 53-летнюю и 24-летнюю пассажирок доставали из искореженного автомобили спасатели ПСС. Пострадавшие были доставлены в больницу, но, несмотря на усилия медиков, скончались.