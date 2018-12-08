2018-12-08T12:50:21+03:00
Общество

«Я – против застройки лесопарка»: самарцы пришли на защиту парка 60-летия Советской власти

Горожане не доверяют заявлениям чиновников, что парк не пойдет под вырубку
Кирилл КАРИМОВ
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Михаил МатвеевМихаил МатвеевФото: Twitter.com
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В субботу, 8 декабря, в самарском парке имени 60-летия Советской власти прошла акция протеста. Горожане, общественники и активисты требуют не допустить вырубку и застройка зеленой зоны.

- Приехал на сход граждан против уничтожения лесопарка им. 60-летия Советской власти в Самаре, сейчас уже более 300 человек, - оценил численность схода депутат губдумы от КПРФ Михаил Матвеев.

На акции присутствовали глава администрации Кировского района Игорь Рудаков и депутат губдумы от «Единой России» Александр Милеев.

- Мы хотим, чтобы здесь ничего не строили, - заявил депутат Милеев, - Успокойтесь и проявите терпение сейчас. Я, как депутат, написал обращение к губернатору и мэру. Я прошу вас эту бумагу подписать.

Впрочем, объяснения представителей власти, собравшихся не устроили. Они указали на то, что некие коммерсанты не перестают бурить шурфы в парке.

Михаил Матвеев Фото: Twitter.com

Михаил МатвеевФото: Twitter.com

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