Аварию спровоцировала 22-летняя девушка: появились подробности ДТП на Ново-Садовой / Ново-Вокзальной в Самаре

СЕГОДНЯ 10:04 2018-12-10T10:04:53+03:00

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Появились подробности аварии, которая произошла на перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной в Самаре. Там вечером в воскресенье, 9 декабря, столкнулись «Тойота Королла» и «Лада Гранта».

ДТП спровоцировала 22-летняя девушка, которая была за рулем «Тойоты», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Она ехала по Ново-Садовой со стороны улицы Аминева. На перекрестке с Ново-Вокзальной девушка повернула налево, но при этом не пропустила «Ладу Гранту» и врезалась в нее. После этого иномарка продолжила движение и протаранила дорожное ограждение. «Гранта» выехала на тротуар и остановилась на трамвайных путях.

В ДТП пострадали 28-летняя и 31-летняя пассажирки отечественной легковушки. Первая лечится дома, вторая в тяжелом состоянии в больнице.