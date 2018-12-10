2018-12-10T10:04:53+03:00
Происшествия

Аварию спровоцировала 22-летняя девушка: появились подробности ДТП на Ново-Садовой / Ново-Вокзальной в Самаре

Там столкнулись «Тойота Королла» и «Лада Гранта»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Пострадали две пассажирки отечественной легковушкиПострадали две пассажирки отечественной легковушкиФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Появились подробности аварии, которая произошла на перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной в Самаре. Там вечером в воскресенье, 9 декабря, столкнулись «Тойота Королла» и «Лада Гранта».

ДТП спровоцировала 22-летняя девушка, которая была за рулем «Тойоты», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Она ехала по Ново-Садовой со стороны улицы Аминева. На перекрестке с Ново-Вокзальной девушка повернула налево, но при этом не пропустила «Ладу Гранту» и врезалась в нее. После этого иномарка продолжила движение и протаранила дорожное ограждение. «Гранта» выехала на тротуар и остановилась на трамвайных путях.

В ДТП пострадали 28-летняя и 31-летняя пассажирки отечественной легковушки. Первая лечится дома, вторая в тяжелом состоянии в больнице.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В здание бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре вдохнут новую жизнь
В Самаре водитель на Land Cruiser сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей