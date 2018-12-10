"Мусор" подорожает в 4 раза: новые тарифы на вывоз ТКО в Самаре собираются установить в 598 рублей за кубометр

СЕГОДНЯ 12:37 2018-12-10T15:40:35+03:00

В месяц с одного человека придется отдать 117 рублей, норматив потребления на городского жителя составляет 2,35 кубометра в год

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Стало известно, сколько будут платить за вывоз мусора жители Самарской области с 1 января 2018 года. Проект приказа опубликован на сайте министерства энергетики и ЖКХ, он сейчас проходит антикоррупционную проверку. Тарифы рекомендуется установить в 498 рублей для процих лиц, и в 598 рублей для населения.

- С июля тариф предлагается увеличить до 522 и 627 рублей соответственно, - говорится в документе.

С 1 января платить за вывоз мусора придется с человека, норматив - 2,35 кубометра в год. Таким образом, в квитанции в новой строчке будет цифра 117 рублей - если в квартире прописан один человек. Семья из 4 человек, проживающая в квартире 36 кв.м. теперь будет должна заплатить 468 рублей в месяц. Раньше стоимость вывоза мусора различалась в зависимости от того, с какой комапнией заключала УК договор. Но в любом случае это было 1-3 рубля с квадратного метра. Так что эта семья раньше платила максимум 108 рублей в месяц. Подорожание существенное - почти в четыре раза, а то и больше.

Власти объясняют, что переход к мусорному оператору потребовался для того, чтобы привести в соответствие с законом сферу вывоза мусора в Самарской области и избавиться от несанкционированных свалок. Также за вывоз мусора будут обязаны платить жители частного сектора. В муниципальных районах норматив меньше: 1,95 кубометра с человека в МКД.

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