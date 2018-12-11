В Тольятти 18-летний парень без прав устроил гонки с машинами ГИБДД
18-летний тольяттинец утроил гонки с местными инспекторами ГИБДД. Вазовскую «пятнадцатую», водитель которой мог быть пьян, заметили на площади Свободы. ДПСники попытались остановить машину, но водитель проигнорировал их и уехал.
Погоня в Тольятти.Видео: ГУ МВД России по Самарской области
- Во время преследования водитель грубо нарушал правила дорожного движения, неоднократно создавал аварийные ситуации. В пути он не справился с управлением, съехал на обочину, после чего, бросив автомобиль, попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан, - говорится в сообщении.
Оказалось, что у водителя нет прав. Машиной он взял покататься. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения 18-летний парень отказался. За это ему назначили 10 суток административного ареста.
Кроме того, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».