2018-12-11T13:44:42+03:00
Происшествия

В Тольятти 18-летний парень без прав устроил гонки с машинами ГИБДД

Медицинское освидетельствование водитель проходить отказался [видео]
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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После погони молодого человека задержалиПосле погони молодого человека задержалиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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18-летний тольяттинец утроил гонки с местными инспекторами ГИБДД. Вазовскую «пятнадцатую», водитель которой мог быть пьян, заметили на площади Свободы. ДПСники попытались остановить машину, но водитель проигнорировал их и уехал.

Погоня в Тольятти.Видео: ГУ МВД России по Самарской области

- Во время преследования водитель грубо нарушал правила дорожного движения, неоднократно создавал аварийные ситуации. В пути он не справился с управлением, съехал на обочину, после чего, бросив автомобиль, попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан, - говорится в сообщении.

Оказалось, что у водителя нет прав. Машиной он взял покататься. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения 18-летний парень отказался. За это ему назначили 10 суток административного ареста.

Кроме того, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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