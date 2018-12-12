Мэром Жигулевска может стать домохозяйка

12 Дек. 10:50 2018-12-12T10:50:25+03:00

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В городской думе Жигулевска завершили прием кандидатов на пост мэра. Всего участников шестеро. За пост главы Жигулевска борются депутат гордумы и директор одной из организаций Олег Балаев, директор центра общественного самоуправления «Чистый город» Виктор Русин, и.о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин, замглавы Жигулевска по экономике Владимир Глинских, депутат гордумы и директор компании Сергей Ахметов и домохозяйка Виктория Филимонова.

Именно последняя вызвала у горожан повышенный интерес. Известно, что девушке 28 лет. Она хочет превратить Жигулевск в туристический город, при этом кандидат уверяет, что знает, как сделать так, чтобы на это не потратить много денег.