2018-12-12T10:50:25+03:00
Политика

Мэром Жигулевска может стать домохозяйка

Она поборется за кресло главы города с пятью мужчинами
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Виктория Филимонова претендует на пост главы ЖигулевскаВиктория Филимонова претендует на пост главы ЖигулевскаФото: Соцсети
Изменить размер текста:

В городской думе Жигулевска завершили прием кандидатов на пост мэра. Всего участников шестеро. За пост главы Жигулевска борются депутат гордумы и директор одной из организаций Олег Балаев, директор центра общественного самоуправления «Чистый город» Виктор Русин, и.о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин, замглавы Жигулевска по экономике Владимир Глинских, депутат гордумы и директор компании Сергей Ахметов и домохозяйка Виктория Филимонова.

Именно последняя вызвала у горожан повышенный интерес. Известно, что девушке 28 лет. Она хочет превратить Жигулевск в туристический город, при этом кандидат уверяет, что знает, как сделать так, чтобы на это не потратить много денег.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области Chery Tiggo залетел под трактор
Рагнар Сигурдссон извинился перед болбоем «Крыльев Советов» и подарил ему футболку
МегаФон наращивает мощности сети 4G в Самаре
Пользователи услуг от «Ростелекома» будут мгновенно получать персональные предложения
В ТЦ «Вива Лэнд» из-за отключения воды закрылся фуд-корт
Билеты на поезда из Самары перед Новым годом будут продавать с 50% скидкой
Тело нашла мать: в Самаре отец убил своего сына
Машину разворотило: в Тольятти в серьезном ДТП пострадали шесть человек
«Школьникам предлагают пить воду из-под крана»: появились сообщения, что в одном из лицеев Самары несколько дней нет питьевой воды
В Самаре легковушка столкнулась с тепловозом
Пропавшую Лину Сторожеву ищут в больницах, соцучреждениях и сектах
В Сызрани вазовская «десятка» протаранила дорожное ограждение
Темное утро: 16 улиц в Сызрани останутся без света
В Самаре дерзкие нефтеврезчики пытались подкупить полицию, но оказались в суде
В Самаре пройдет Чемпионат России по боксу среди мужчин
Бюджет Тольятти останется социально ориентированным
В новом скафандре с климат-контролем: самарский космонавт Олег Кононенко приступил к выполнению космических задач
Радио КП-Самара получило специальную премию в конкурсе «Самара в игре!»
В Самарской области будут судить молодую маму за смерть ребенка
В Самарской области создадут GR-центр для взаимодействия власти и бизнеса
Льву из Самарского зоопарка подарили буй
Пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата из Самарской области завоевали 20 медалей на Кубке России
МЧС об отключении воды в поселке Озерный в Самаре: аварии не было, это плановые работы
В Новокуйбышевске автоледи на «Сандеро» столкнулась на встречке с «двенадцатой»