2018-12-12T12:52:05+03:00
Общество

Проект трамвайной линии от 15 микрорайона до «Самара Арены» будет стоить 3,7 млн рублей

Деньги возьмут из бюджета ТТУ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сейчас к стадиону «Самара Арена» трамваи могут поворачивать только со стороны улицы ДемократическойСейчас к стадиону «Самара Арена» трамваи могут поворачивать только со стороны улицы ДемократическойФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Самаре определились с подрядчиком, который займется проектированием трамвайной линии от 15 микрорайона до «Самара Арены». По сути это будет только поворот с улицы Ташкентской со стороны 15 микрорайона к стадиону. Стрелку спроектирует компания «ПроектПоволжья». На работу компания потратит 3,7 млн рублей. Деньги возьмут в бюджете ТТУ.

В аукционе участвовали еще две компании, однако комиссия им отказала. «ПроектПоволжья» должен будет за 9 месяцев спроектировать правый поворот с Ташкентской на Московское шоссе с использованием чешской стрелки и добавить участок с трамвайными рельсами.

После этого в Самаре начнутся поиски подрядчика, который выполнит работу. Нужно будет проложить рельсы и стрелку, а также переустроить контактные сети и обновить освещение.

Напомним, сейчас к стадиону «Самара Арена» трамваи могут поворачивать только со стороны улицы Демократической.

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