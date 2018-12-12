В Сызрани объявили карантин по бешенству из-за собаки, которая напала на ребенка

СЕГОДНЯ 16:58 2018-12-12T17:08:05+03:00

Кроме того, до середины февраля в городе нельзя будет продавать и покупать домашних животных Фото: "КП" Архив

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В Сызрани из-за бешенства животных установили карантин. Он будет действовать два месяца – с 12 декабря по 12 февраля. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Азаров. Это значит, что до середины февраля в городе нельзя будет продавать и покупать домашних животных, проводить выставки своих питомцев, ловить зверей для зоопарков. Кроме того, из города запрещено вывозить животных.

Вероятнее всего, карантин ввели из-за того, что в Сызрани на улице Лазо на 6-летнего ребенка напала собака. Животное покусало малыша за лицо. Произошло это 25 ноября. Мальчику потребовалась помощь медикой, а историей заинтересовались следователи.