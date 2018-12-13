2018-12-13T18:00:49+03:00
Происшествия

Мать двоих детей из Тольятти час простояла на парапете балкона

Женщина расстроилась из-за проблем в семье
Кирилл КАРИМОВ
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vk.com/patrultlt.vaztvvk.com/patrultlt.vaztvФото: СОЦСЕТИ
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В четверг, 13 декабря, тольяттинские спасатели после переговоров сняли с карниза балкона местную жительницу, которая задумала сделать непоправимое. Об этом сообщает группа «Патруль Тольятти».

Женщину заметили местные жители, когда она простояла на парапете около часа. Прибывшие на улицу Свердлова спасатели уговорили женщину, чтобы та не шла на отчаянный поступок.

28-летняя женщина живет в этом же доме и имеет двух детей. Как она рассказала спасателям, во взаимоотношениях с мужем не все хорошо. Тольяттинка была передана медикам, которые доставили ее в больницу.

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