Массовое ДТП в Сызрани: два внедорожника, одна «Калина» и ни одного полицейского
В аварии нет пострадавших
"Маленькая Сызрань"
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Сегодня, 13 декабря, примерно в 19:00 в Сызрани произошла автомобильная авария с участием Nissan Qashqai, BMW X5 и Лада Калина. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По предварительной версии, водитель германского внедорожника, решил объехать притормозившую перед пешеходным переходом «Оку» и выехал на встречную полосу. BMW задел Nissan Qashqai, в который сзади врезалась «Калина».
Как прокомментировали ДТП в полиции, в ГИБДД участники аварии не обращались. Авария обошлась без пострадавшх и ее оформил аварийный комиссар.