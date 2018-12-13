2018-12-13T21:08:32+03:00
Происшествия

Массовое ДТП в Сызрани: два внедорожника, одна «Калина» и ни одного полицейского

В аварии нет пострадавших
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
"Маленькая Сызрань""Маленькая Сызрань"
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 декабря, примерно в 19:00 в Сызрани произошла автомобильная авария с участием Nissan Qashqai, BMW X5 и Лада Калина. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительной версии, водитель германского внедорожника, решил объехать притормозившую перед пешеходным переходом «Оку» и выехал на встречную полосу. BMW задел Nissan Qashqai, в который сзади врезалась «Калина».

Как прокомментировали ДТП в полиции, в ГИБДД участники аварии не обращались. Авария обошлась без пострадавшх и ее оформил аварийный комиссар.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смерть двух рабочих под Самарой стала уголовным делом
«Солярис» протаранил фуру под Самарой: водитель легковушки мертв
В 2019 году в Самаре могут появиться первые платные парковки
Бывший руководитель СОФЖИ Реналь Мязитов оставлен под арестом
Окна памятника архитектуры Фабрики-кухни в Самаре забили фанерой
Мать двоих детей из Тольятти час простояла на парапете балкона
Самарец собирает истории об участника Великой Отечественной войны для книги «Ветераны Поволжья»
90% домохозяйств Самарской области могут пользоваться сервисами «Ростелекома»
В Самаре завершается работа речной грузовой переправы
Росгвардейцы задержали новокуйбышевца, который выкинул из окна свою возлюбленную
350 лучших студентов транспортных вузов под Самарой обсуждают перспективы студенческого самоуправления
Добро пожаловать в стан бурлаков: Дмитрий Холин стал мэром Жигулевска
Самарская область попала в список регионов с наибольшим распространением ожирения
Волейбольную «Нову» перед матчем с казанским «Зенитом» покинули четыре игрока
В Самаре кондуктор ударила женщину и выгнала на улицу пассажиров
В Сызрани пенсионер на «десятке» вытолкнул легковушку на пешехода
Полузащитника «Крыльев Советов» Башкирова лишили водительских прав
В центре Самары без воды остался 141 дом
Машины вылетели с трассы: в Самарской области столкнулись «Киа» и маршрутка с четырьмя пассажирами
Самарчанка предложила поселить у себя чиновника, чтобы тот оценил работу общественного транспорта
Единственный в мире аттракцион дрессированных белых медведей: в Самару приедет цирк на льду «Айсберг»