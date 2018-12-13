2018-12-13T21:08:32+03:00
Происшествия

Массовое ДТП в Сызрани: два внедорожника, одна «Калина» и ни одного полицейского

В аварии нет пострадавших
Кирилл КАРИМОВ
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"Маленькая Сызрань""Маленькая Сызрань"
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Сегодня, 13 декабря, примерно в 19:00 в Сызрани произошла автомобильная авария с участием Nissan Qashqai, BMW X5 и Лада Калина. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительной версии, водитель германского внедорожника, решил объехать притормозившую перед пешеходным переходом «Оку» и выехал на встречную полосу. BMW задел Nissan Qashqai, в который сзади врезалась «Калина».

Как прокомментировали ДТП в полиции, в ГИБДД участники аварии не обращались. Авария обошлась без пострадавшх и ее оформил аварийный комиссар.

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